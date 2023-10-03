Berkshire Баффета продала еще 5,1 млн акций HP

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продала еще 5,1 млн акций HP Inc. на сумму примерно в $142 млн в последние дни.

Как говорится в документах, направленных Berkshire в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), компания продавала бумаги 28 и 29 сентября, а также 2 октября, средняя цена продажи составила около $25,75.

Инвесткомпания Баффета продолжает сокращать свой пакет бумаг HP. Сейчас ей принадлежит около 100,9 млн акций HP, или 10,2% бумаг компании. Стоимость этого пакета составляет около $2,6 млрд.

Berkshire довела долю в производителе компьютерной техники до 12% в апреле 2022 года и впервые после этого начала продавать их в сентябре, отмечает MarketWatch.