Berkshire за два месяца сократила свою долю в HP почти вдвое - до 5,2%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в последние два месяца продолжала сокращать свой пакет акций производителя компьютеров HP Inc..

По данным на 30 ноября, Berkshire принадлежало 51,5 млн бумаг HP по сравнению с 97,9 млн на начало октября, говорится в документах, направленных инвестфирмой в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, сообщает MarketWatch. Таким образом, пакет сократился до 5,2% с 9,9%, и его стоимость сейчас составляет порядка $1,6 млрд.

Berkshire довела долю в HP до 12% в апреле 2022 года и начала продавать акции компании в сентябре 2023 года.

В настоящее время Berkshire является третьим по величине акционером HP после Vanguard Group и BlackRock Fund Advisors, сообщает MarketWatch.

Котировки акций HP выросли на 3,1% по итогам торгов в понедельник. Рыночная стоимость компании с начала 2023 года увеличилась на 13% (до $29,1 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 поднялся более чем на 20%.