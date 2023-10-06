Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Tesla понизила цены на относительно бюджетные модели в США

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla снизил цены на относительно бюджетные Model 3 и Model Y в США, согласно сайту компании.

Стоимость заднеприводной версии седана Model 3 была понижена до $38 990 с $40 240, версии с увеличенным запасом хода (Long Range) - до $45 990 с $47 240, продвинутой Model 3 Performance с быстрым разгоном и повышенной максимальной скоростью - до $50 990 с $53 240.

Кроссовер Model Y Long Range подешевел до $48 490 с $50 490, Model Y Performance - до $52 490 с $54 490.

Tesla в этом году уже несколько раз снижала цены на свои электромобили для американских потребителей. Например, в апреле стоимость премиальных седанов Model S и кроссоверов Model X была уменьшена на $5 тыс.

Tesla США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 6 октября

США начали планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина в ноябре на саммите АТЭС

США начали планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина в ноябре на саммите АТЭС

Макрон выступил против санкций в отношении Азербайджана

Макрон выступил против санкций в отношении Азербайджана

British Airways договорилась с профсоюзом о повышении зарплат пилотов

British Airways договорилась с профсоюзом о повышении зарплат пилотов

Евросоюз увеличил расходы на научные исследования на 45% за 10 лет

Евросоюз увеличил расходы на научные исследования на 45% за 10 лет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });