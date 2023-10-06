Tesla понизила цены на относительно бюджетные модели в США

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla снизил цены на относительно бюджетные Model 3 и Model Y в США, согласно сайту компании.

Стоимость заднеприводной версии седана Model 3 была понижена до $38 990 с $40 240, версии с увеличенным запасом хода (Long Range) - до $45 990 с $47 240, продвинутой Model 3 Performance с быстрым разгоном и повышенной максимальной скоростью - до $50 990 с $53 240.

Кроссовер Model Y Long Range подешевел до $48 490 с $50 490, Model Y Performance - до $52 490 с $54 490.

Tesla в этом году уже несколько раз снижала цены на свои электромобили для американских потребителей. Например, в апреле стоимость премиальных седанов Model S и кроссоверов Model X была уменьшена на $5 тыс.