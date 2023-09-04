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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Инфляция в Турции в августе ускорилась до 58,9%, выше прогнозов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в Турции в августе ускорилась по итогам второго месяца подряд и достигла максимума за восемь месяцев из-за повышения налогов, ослабления курса лиры и роста цен на продукты питания.

Потребительские цены увеличились на 58,9% в годовом выражении по сравнению с подъемом на 47,8% в июле, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat).

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали более умеренное ускорение инфляции, до 55,9%.

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Цены на продукты питания подскочили на 72,9%, это максимальный подъем за последние восемь месяцев. В июле они повысились на 60,7%.

Коммунальные услуги в прошлом месяце подорожали на 25% (в июле - на 19,3%), транспортные - на 70,2% (43,4%), медицинские - на 77,6% (75,9%). Рост стоимости мебели и бытовой техники ускорился до 58,9% с 50,1%.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов, энергоносителей, табачной продукции и золота, в августе составила 64,9% против 56,1% месяцем ранее, сообщает Turkstat.

Между тем рост потребительских цен в помесячном исчислении замедлился до 9,1% в августе с 9,5% в июле. Июльский показатель был рекордным с декабря 2021 года.

ЦБ Турции ожидает, что инфляция составит 58% в 2023 году, 33% в 2024 году и 15% в 2025 году.

Турецкая нацвалюта в понедельник торгуется около 26,77 лиры за $1 по сравнению с 26,73 лиры на закрытие предыдущей сессии. Турецкий фондовый индекс BIST 100 вырос с открытия рынка на 1%.

инфляция Турция
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