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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Силуанов сказал, что предложения Минфина по приватизации обсудят в правительстве

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Предложения Минфина по расширению списка приватизации на предстоящую трехлетку, который сейчас предусматривает символические поступления в бюджет, предстоит обсудить в кабинете министров, сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

Приватизация давно перестала быть постоянным источником значимых доходов для бюджета. В программу приватизации на 2024-2026 годы заложен прогноз поступлений 1,2 млрд руб. ежегодно. Потенциальные значимые сделки выведены за рамки программы: акции крупных компаний могут продаваться по отдельным решениям президента и правительства.

Отвечая на вопросы сенаторов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации во вторник, Силуанов согласился с мнением, что приватизация могла бы вестись более активно.

"По приватизации мы согласны здесь. Все предлагают, и у нас тоже есть список компаний, которые можно было бы включить дополнительно в следующей трехлетке в приватизацию", - сказал министр.

"Пока это предложения Минфина, они должны пройти обсуждение в правительстве, мы должны с коллегами этот вопрос обсудить", - заявил Силуанов позднее в беседе с журналистами.

Антон Силуанов Минфин РФ
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