Глава РСПП счел, что помочь с наполнением бюджета могла бы массовая приватизация

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Возможности государства по перераспределению расходной части бюджета ограничены, что делает необходимым поиск дополнительных источников для наполнения бюджета, при этом повышение налогов может рассматриваться только как крайняя мера, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его мнению, выходом могли бы стать наращивание госдолга и проведение массовой приватизации с продажей интересных бизнесу активов.

"У нас очень много воспроизводящихся расходов, в том числе на социальную защиту населения. Это не разовые компенсации, устанавливаются надбавки, которые воспроизводятся постоянно в будущих периодах. Поэтому эти расходы не только не сократишь, но их надо и индексировать. Расходы, если не брать оборонные - на безопасность, социальные и т.д., у нас выросли очень существенно, и сокращаться, вероятно, не будут. Поэтому понятно, что нужно где-то по сусекам поскрести. Но сусеки - это не повышение налогов, повышение налогов - это вообще крайняя мера", - заявил он в интервью "Интерфаксу".

Размер возможного секвестра глава РСПП оценил в "традиционные 10%", отметив, что о такой цифре уже заявил Минфин.

Если рост налогов Шохин считает крайней мерой, то вариант с единоразовым сбором со сверхдоходов прошлых периодов, которые реализуется в виде windfall tax в этом году, по его мнению, вообще не должен повторяться в будущем.

"Мы против единоразовых взносов, мы за то, чтобы была налоговая система, которая реагирует, в том числе на нестандартные ситуации. Мы считаем, что больше windfall tax вводить нельзя. Лучше, и мы сразу это предлагали, давайте повысим налог на прибыль. Придумывать схему введения налога задним числом, я думаю, неправильно. Или придется вносить поправки в Конституцию, что можно бизнес "радовать" такими новациями", - полагает Шохин.

В качестве альтернативы дополнительным сборам с бизнеса президент РСПП предлагает рассмотреть массовую приватизацию, но не в том варианте, когда на продажу выставляются заведомо убыточные государственные и муниципальные унитарные предприятия.

"Если вы считаете, что у бизнеса есть деньги, ну продайте ему то, что вы считаете не то что ненужным государственным имуществом, но чем готовы пожертвовать, понимая, что бизнес это не разбазарит, а наоборот - может даже более эффективно управлять. У нас много госкомпаний, госкорпораций и так далее, даже избыток. И в банковской системе, и в индустриальном секторе. Это может дать сотни миллиардов рублей, надо на это решаться. РСПП и многие члены бюро РСПП публично предлагали запустить такой механизм массовой приватизации ", - уверен он.

"Государству жалко лакомые кусочки, а то, что оно готово отдать, никому не нужно - ни государству, ни бизнесу, потому что это всякие ГУПы, МУПы, которые требуют больших серьезных вложений", - добавил Шохин.

Также для наполнения бюджета, по словам главы РСПП, нужно рассмотреть увеличение суверенного долга, уровень которого относительно ВВП сейчас невелик, однако стоимость госзаимствований напрямую увязана с решениями по ключевой ставке, возможное повышение которой уже на этой неделе ранее анонсировал ЦБ.

По данным ресурса "Электронный бюджет", на 10 июля доходы бюджета РФ составляли 12 трлн 538,8 млрд руб., расходы - 15 трлн 779,8 трлн, дефицит - 3 трлн 241 млрд руб.

Исходя из информации Федерального казначейства, уточнены годовые назначения по расходам, а соответственно, и итоговая сумма дефицита бюджета в 2023 году. Согласно закону о бюджете, расходы в 2023 году запланированы в размере 29 трлн 55,6 млрд рублей. По данным казначейства, текущие утвержденные бюджетные назначения составляют 29 трлн 896,3 млрд рублей. При этом назначения по доходам остались прежними - 26 трлн 130,3 млрд рублей. Таким образом, текущая оценка дефицита составляет 3 трлн 766,013 млрд рублей, а не 2 трлн 925,3 млрд рублей, предусмотренных законом.

Федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,595 трлн рублей. За последний месяц этот показатель снизился на 816 млрд рублей - в январе-мае министерство оценивало дефицит в 3,411 трлн рублей.