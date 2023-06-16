Матвиенко заявила, что власти не допустят повторения "грабительской приватизации" 1990-х

Спикер Совфеда также предложила не спешить с приватизацией госкомпаний

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Тема приватизации крупных госкомпаний требует серьезного обсуждения, здесь не должно быть спешки, повторения ситуации 1990-х точно не будет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Бизнесу надо дать возможность предложений, куда бы он мог и хотел вкладывать инвестиции. Но не должно быть приватизации ради приватизации. И здесь не должно быть спешки. Это не горящая тема, вот завтра, сейчас. Это требует очень серьезного профессионального обсуждения с участием министерств и ведомств с учетом стратегического значения тех или иных отраслей", - сказала Матвиенко в интервью "Интерфаксу" на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, здесь очень важен баланс государственного участия в экономике и частного бизнеса.

"У нас выше, чем в ряде других развитых стран, доля участия государства в экономике, и над этим надо работать. Но нельзя завалиться ни в одну, ни в другую сторону. Очень важно найти тот баланс, чтобы приватизация послужила более эффективному развитию экономики, чтобы она оживила экономику, чтобы появились новые точки роста", - отметила спикер СФ.

По ее словам, пока тема приватизации обсуждается в профессиональном сообществе - для этого есть объективные предпосылки, и их достаточно много. Матвиенко полагает, что эта дискуссия продолжится и будут найдены правильные решения.

"Что могу точно сказать - нужно сделать все возможное для того, чтобы не оставить лазеек для приватизации 90-х годов. Мы знаем, какая это была приватизация, но сейчас можно об этом только рассуждать. Вот приватизация 90-х годов точно невозможна, это я гарантирую. Такой грабительской неправовой приватизации, как это происходило тогда, государство точно теперь не допустит", - подчеркнула Матвиенко.

Кроме того, она предложила подумать над тем, как поступить с имуществом (зданиями и сооружениями), которое находится в собственности государства, но по факту не используется.

"Объекты недвижимости, которые не нужны для государственного управления, на мой взгляд, должны вовлекаться в хозяйственный оборот и приносить пользу экономике. Ведь для бизнеса очень важны прозрачность и неизменность правил. Нужны открытые аукционы, объективная рыночная оценка, конкурсы, конкурентность при продаже таких объектов недвижимости", - отметила она.

"И конечно, это должно быть обусловлено рядом требований, чтобы не стояла эта разруха дальше, чтобы были определены сроки, условия, объем инвестиций. Это такая большая работа, но ею тоже надо заниматься", - добавила Матвиенко.

Накануне в Кремле заявили, что вопрос приватизации постоянно находится на повестке дня, главное - не разбазаривать государственное имущество за бесценок. "Действительно в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации, это действительно так. И приватизация всегда является конечным результатом, ну, может, за исключением ряда отраслей, где частный сектор не может просто физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают идею о приватизации, озвученную главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

При этом он заметил, что в этом вопросе необходима работа экспертов. "А такие идеи действительно постоянно на повестке дня. Дальше это вопрос рентабельности, дальше главное, чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок, но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным и более эффективным, создавать новые рабочие места - это однозначно", - сказал Песков.