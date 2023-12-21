Минфин предложил список из 30 крупных компаний, где РФ могла бы снизить долю

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ по-прежнему рассчитывает перезапустить "большую приватизацию", практически полностью остановившуюся в последние годы, внес в правительство предложение о снижении доли государства в ряде крупных компаний.

"Про большие деньги (от приватизации - ИФ) мы пока не говорим (...) Большие деньги - это акции крупных компаний. Время обязательно дойдет, можем часть такого имущества реализовать в рынок", - сказал в интервью "России 24" министр финансов РФ Антон Силуанов.

В последние годы в бюджет закладываются символические поступления от реализации госактивов, крупные активы периодически включаются в программу приватизации со сноской, что их продажа возможна по отдельным решениям, но знаковых сделок давно нет.

"Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%. И предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет. Это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, мы еще должны обсудить его", - сообщил министр.

"Около 30 крупных компаний, по которым можно было бы подумать о снижении доли государства и замене частным бизнесом", - отметил он.

По словам Силуанова, существует много компаний, в которых государство имеет долю "под 100%", при этом государство как собственник оказывается менее эффективным, чем частные инвесторы. "Если частник приходит, то работа этих компаний, как правило, улучшается. Если стратегическая компания - конечно, государство будет владеть контрольным пакетом, а если присутствует частный акционер, это всегда стимулирует компанию более эффективно распоряжаться имуществом, снижать издержки, зарабатывать больше прибыли для своих акционеров. Частники заинтересованы, конечно, в прибыли, дивидендах", - сказал министр.

Он также сообщил, что Минфин и Росимущество подготовят и внесут в следующем году в правительство предложение об инвентаризации имущества, находящегося в ведении государственных унитарных предприятий и федеральных министерств, чтобы впоследствии внести в базу маркетплейса Росимущества для последующей продажи объекты, которые используются неэффективно или не по назначению.