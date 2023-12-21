Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Минфин предложил список из 30 крупных компаний, где РФ могла бы снизить долю

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ по-прежнему рассчитывает перезапустить "большую приватизацию", практически полностью остановившуюся в последние годы, внес в правительство предложение о снижении доли государства в ряде крупных компаний.

"Про большие деньги (от приватизации - ИФ) мы пока не говорим (...) Большие деньги - это акции крупных компаний. Время обязательно дойдет, можем часть такого имущества реализовать в рынок", - сказал в интервью "России 24" министр финансов РФ Антон Силуанов.

В последние годы в бюджет закладываются символические поступления от реализации госактивов, крупные активы периодически включаются в программу приватизации со сноской, что их продажа возможна по отдельным решениям, но знаковых сделок давно нет.

"Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%. И предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет. Это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, мы еще должны обсудить его", - сообщил министр.

"Около 30 крупных компаний, по которым можно было бы подумать о снижении доли государства и замене частным бизнесом", - отметил он.

По словам Силуанова, существует много компаний, в которых государство имеет долю "под 100%", при этом государство как собственник оказывается менее эффективным, чем частные инвесторы. "Если частник приходит, то работа этих компаний, как правило, улучшается. Если стратегическая компания - конечно, государство будет владеть контрольным пакетом, а если присутствует частный акционер, это всегда стимулирует компанию более эффективно распоряжаться имуществом, снижать издержки, зарабатывать больше прибыли для своих акционеров. Частники заинтересованы, конечно, в прибыли, дивидендах", - сказал министр.

Он также сообщил, что Минфин и Росимущество подготовят и внесут в следующем году в правительство предложение об инвентаризации имущества, находящегося в ведении государственных унитарных предприятий и федеральных министерств, чтобы впоследствии внести в базу маркетплейса Росимущества для последующей продажи объекты, которые используются неэффективно или не по назначению.

Антон Силуанов Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 26 октября

Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 26 октября

IKEA предупредила о перебоях с поставками из-за атак в Красном море

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Brent подешевела до $79,31 за баррель

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

Инфляция в РФ с 12 по 18 декабря составила 0,18%, годовая выросла до 7,2%

Рост цен на яйца с 12 по 18 декабря сохранился на уровне 4,6%

Электросамокаты включат в перечень продукции для обязательной сертификации

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы

FESCO запустила морской контейнерный сервис между Египтом и Новороссийском

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });