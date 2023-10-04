"Ростелеком" закрыл сделку по консолидации разработчика ОС "Аврора"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" консолидировало разработчика мобильной операционной системы "Аврора", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

С 3 октября "Ростелеком" является владельцем по 99,9% в ООО "Открытая мобильная платформа" (ОМП) и ООО "Вортон" (обе компании разрабатывают ОС "Аврора").

По 0,1% в обоих юрлицах остается у ООО "Открытая мобильная платформа - ЦР", принадлежащей Ольге Березкиной. Ранее у этого юрлица было 25% в обеих компаниях-разработчиках "Авроры".

О том, что "Ростелеком" реализовал опцион на выкуп у структур Григория Березкина 25% разработчика ОС "Аврора", в середине сентября сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. На тот момент изменения структуры собственности в ЕГРЮЛ еще не отразились.

"Ростелеком" купил 75% в ОМП и ООО "Вотрон" в 2018 году.

В декабре 2019 года совет директоров "Ростелекома" проголосовал за увеличение доли участия в этих ООО до 100% в связи с заключенными опционными соглашениями о выкупе долей через 2 года.

В апреле 2022 года Григорий Березкин был включен в санкционный список ЕС. Но после подачи иска в Европейский суд юстиции в Люксембурге в сентябре 2023 года с бизнесмена санкции сняли.