Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

"Ростелеком" закрыл сделку по консолидации разработчика ОС "Аврора"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" консолидировало разработчика мобильной операционной системы "Аврора", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

С 3 октября "Ростелеком" является владельцем по 99,9% в ООО "Открытая мобильная платформа" (ОМП) и ООО "Вортон" (обе компании разрабатывают ОС "Аврора").

По 0,1% в обоих юрлицах остается у ООО "Открытая мобильная платформа - ЦР", принадлежащей Ольге Березкиной. Ранее у этого юрлица было 25% в обеих компаниях-разработчиках "Авроры".

О том, что "Ростелеком" реализовал опцион на выкуп у структур Григория Березкина 25% разработчика ОС "Аврора", в середине сентября сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. На тот момент изменения структуры собственности в ЕГРЮЛ еще не отразились.

"Ростелеком" купил 75% в ОМП и ООО "Вотрон" в 2018 году.

В декабре 2019 года совет директоров "Ростелекома" проголосовал за увеличение доли участия в этих ООО до 100% в связи с заключенными опционными соглашениями о выкупе долей через 2 года.

В апреле 2022 года Григорий Березкин был включен в санкционный список ЕС. Но после подачи иска в Европейский суд юстиции в Люксембурге в сентябре 2023 года с бизнесмена санкции сняли.

Аврора Григорий Березкин Ростелеком ОМП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Brent торгуется у $90,88 за баррель

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Deutsche Telekom стал лидером в Европе по стоимости бренда, обойдя Mercedes-Benz

"Роснано" предупредило о риске несостоятельности

"Роснано" предупредило о риске несостоятельности

Carlsberg расторгает с "Балтикой" соглашения о производстве и продаже брендов

Carlsberg расторгает с "Балтикой" соглашения о производстве и продаже брендов

Доходность 30-летних US Treasuries поднялась до максимума с 2007 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });