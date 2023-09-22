"Ростелеком" может привлечь партнеров в разработчика ОС "Аврора" вместо структуры Березкина

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" рассматривает возможность привлечения новых партнеров в ООО "Открытая мобильная платформа" (ОМП, разработчик ОС "Аврора"), на долю в нем есть несколько претендентов, сообщил журналистам старший вице-президент компании Кирилл Меньшов.

Недавно "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источники, что "Ростелеком" консолидировал 100% в ООО "ОМП", реализовав опцион на выкуп 25% у структур Григория Березкина. В ЕГРЮЛ смена структуры собственников еще не отразилась, но источник, близкий к стороне сделки, подтвердил изданию, что бизнесмен вышел из ООО "ОМП", "соглашение на реализацию опциона уже одобрено советом директоров".

Как сообщил Меньшов, есть множество претендентов на вхождение в этот проект, и "Ростелеком" изучает возможность привлечения новых партнеров.

"Рассматриваем (привлечение партнера - ИФ). Честно говоря, у нас есть очередь из партнеров. И все эти компании вы хорошо очень знаете, они все находятся в российской экосистеме", - сказал Меньшов в кулуарах форума Kazan Digital Week.

"У нас, конечно, самый начальный ход размышлений: точно ли мы этого хотим? Потому что привлечение любого партнера автоматически означает изменение отношения других партнеров, в системе большая конкуренция. Чем был хорош наш предыдущий партнер? Он был равноудален от всех", - добавил топ-менеджер.

Меньшов уточнил, что среди компаний, интересующихся приобретением доли в ОМП, есть и производители устройств, и разработчики ПО. Что это за компании, он не назвал.

Меньшов подчеркнул, что "Ростелекому" интересен не финансовый инвестор, потому что оператор способен финансировать развитие "Авроры" самостоятельно, а партнер, который может принести "дополнительную ценность в развитие экосистемы".

"Если мы будем брать партнера, нам нужен партнер, который привнесет ценность. Деньги у нас есть, мы понимаем, где их взять. А вот партнер, который принесет законченную ценность и не навредит формирующейся экосистеме, не создав в ней лишнего полюса силы, который начнет кого-то отталкивать или кого-то, наоборот, притягивать - вот это вызов большой", - сказал старший вице-президент "Ростелекома".

Отвечая на вопрос, о продаже какой доли может идти речь, Меньшов сказал, что ранее обсуждались доли в районе 20-40% в ОМП, а после появления информации о выкупе доли Березкина "все стали претендовать конкретно на этот пакет".

Меньшов также отметил, что у компании есть идея привлечения множества партнеров и реализации проекта Aurora foundation - открытого сообщества, которое будет совместно формировать эко-систему "Авроры".

"Суть примерно в следующем: мы, когда делаем экосистему "Аврора", мы не пытаемся повторить Google или Apple, которые строят закрытые экосистемы. Наша концепция в том, чтобы делать экосистему открытой платформой российской. То если в России есть такой сервис, он должен быть интегрирован в эту платформу", - пояснил Меньшов.

"Aurora foundation - наша изначальная задумка, чтобы сплотить всех, кто уже разрабатывает приложения, не просто чтобы они делали версию для "Авроры", а чтобы мы, ровно так же, как Apple или Google, глубоко это интегрировали внутрь. Чтобы были, условно говоря, не просто предустановленные приложения, а как вот вы покупаете телефон Apple, а там все приложения уже есть, они все стоят и между ними есть связь. То есть единая экосистема", - добавил он.