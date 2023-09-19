"Ростелеком" консолидировал 100% в разработчике ОС "Аврора"

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" консолидировал 100% в ООО "Открытая мобильная платформа" (ОМП, разработчик мобильной операционной системы "Аврора"), реализовав опцион на выкуп 25% у структур Григория Березкина, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на IT-рынке.

В ЕГРЮЛ смена структуры собственников еще не отразилась - "Ростелеком" указан собственником 75% ООО "Открытая мобильная платформа", еще 25% числится за ООО "Открытая мобильная платформа-центр разработки", принадлежащим Ольге Березкиной, сестре совладельца издания РБК и группы ЕСН Григория Березкина.

Но источник, близкий к стороне сделки, подтвердил изданию, что бизнесмен вышел из ООО "ОМП", "соглашение на реализацию опциона уже одобрено советом директоров".

"Ростелеком" купил 75% в ОМБ и ООО "Вотрон" (обе компании разрабатывают ОС "Аврора") в 2018 году.

В декабре 2019 года совет директоров "Ростелекома" проголосовал за увеличение доли участия в этих ООО до 100%. В компании тогда поясняли "Интерфаксу", что решение связано с заключенными опционными соглашениями о выкупе долей через 2 года.

Как пишет газета, по условиям соглашения "Ростелеком" мог выкупить долю в период с марта 2021 года до марта 2028 года по выбору продавца не менее чем за 606 млн рублей. Участники рынка оценивают сумму сделки на уровне 1 млрд рублей.

В "Ростелекоме" изданию сказали, что сделка по покупке ОМП исходно заключалась так, что партнер мог в любой момент продать оставшуюся долю. "Мы активно развиваем ОС и продолжим инвестировать в создание национальной мобильной экосистемы, консолидируя вокруг "Авроры" производителей и разработчиков", - сказали в компании. В ЕСН отметили, что опцион и его реализация были частью сделки с "Ростелекомом", для заключения которой получена директива Росимущества.

В апреле 2022 года Григорий Березкин был включен в санкционный список ЕС. Но после подачи иска в Европейский суд юстиции в Люксембурге в сентябре 2023 года бизнесмен добился отмены санкций. Источник газеты среди производителей электроники считает, что Березкин продал долю в ОМП, поскольку актив "может рассматриваться как связанный с государством".