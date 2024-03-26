Крупнейшие IT-компании РФ задумались о покупке разработчиков операционных систем

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские IT-компании обсуждают покупку российских разработчиков операционных систем (ОС), пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на IT-рынке.

Среди заинтересованных компаний собеседники издания называют МТС, VK, "Ростелеком" и "Росатом". По словам собеседников газеты, переговоры идут с компаниями "Базальт СПО", "Астра", "Ред Софт" и НТЦ ИТ РОСА. Источник среди разработчиков ОС подтвердил изданию факт переговоров о продаже компании крупной IT-организации, не раскрыв деталей.

Один из собеседников газеты пояснил, что крупные холдинги "создают собственные экосистемы IT-продуктов, которые будут неполными без ОС в портфеле".

В VK, "Росатоме", МТС, "Базальт СПО", "Астре", НТЦ ИТ РОСА и "Ред Софте" отказались от комментариев. В "Ростелекоме" сообщили, что политика компании не позволяет обсуждать сделки до их совершения. Представитель оператора подчеркнул, что в портфеле компании уже есть разработчик инфраструктурного и системного ПО ("Ростелекому" принадлежит мобильная ОС "Аврора").

Создатель венчурного фонда "Стриго Кэпитал" Дмитрий Комиссаров также знает об интересе крупных IT-компаний (среди них он назвал VK и МТС) к покупке разработчиков ОС, среди "явных кандидатов на продажу" он назвал "Базальт СПО" и "Ред Софт". "Разработчику ОС приобретение крупным холдингом будет только в плюс: он получает доступ к финансированию", - полагает эксперт. По оценке Комиссарова, из-за растущей выручки разработчиков стоимость "Базальт СПО" может составить 5-8 млрд рублей, "Ред Софта" - 9-12 млрд рублей.

Глава НП "Руссофт" Валентин Макаров связывает интерес крупных российских IT-холдингов к разработчикам ОС с импортозамещением, появлением новых обязательств для критической информационной инфраструктуры (КИИ) по переходу на российские решения, а также с планами компаний создавать собственную электронику.