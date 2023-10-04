"СПБ биржа" увеличит количество ETF на торгах до 200

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 6 октября предоставит доступ к торгам ценными бумагами 5 новых международных ETF (exchange traded fund - биржевые инвестиционные фонды), говорится в сообщении торговой площадки.

Фонды позволяют инвестировать в разнообразные инвестиционные идеи и секторы рынка: золото, недвижимость, кибербезопасность, финансовые технологии, а также компании, которые выкупают свои акции.

Сделки с такими инструментами доступны только квалифицированным инвесторам.

"СПБ биржа" запустила торги международными ETF с 11 ноября 2022 года, инвесторам стали доступны ценные бумаги 115 таких фондов. В январе 2023 года количество ETF на торгах выросло до 146, в апреле - до 156, в июне - до 170.

В июле биржа начала торги ценными бумагами восьми ETF с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, которые доступны неквалифицированным инвесторам. Торги и расчеты по шести фондам проводятся в двух валютах - гонконгских долларах и китайских юанях, по двум фондам - только в гонконгских долларах. Таким образом, общее число ETF увеличилось до 178 фондов, которые представлены 184 ценными бумагами.

В августе биржа запустила торги еще 11 международными ETF.