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СПБ биржа перешла на дружественную депозитарную цепочку для учета бумаг с листингом в Гонконге

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - СПБ банк (расчетный депозитарий "СПБ биржи") с 12 сентября использует международные учетные институты только дружественных стран для хранения и расчетов по всем ценным бумагам с листингом на Гонконгской бирже, включая акции и ETF, сообщается в пресс-релизе биржи.

Сделки с гонконгскими ценными бумагами доступны неквалифицированным российским инвесторам.

По словам гендиректора "СПБ биржи" Романа Горюнова, которые приводятся в пресс-релизе, "все новые гонконгские ценные бумаги, которые предполагается допустить к торгам на "СПБ бирже", также будут учитываться в дружественных депозитариях".

"Такая инфраструктура позволяет расширять список инвестиционных инструментов, доступных для неквалифицированных инвесторов", - сказал Горюнов.

Сейчас на площадке торгуются 115 акций с листингом на Гонконгской бирже, в июле биржа запустила торги ценными бумагами восьми ETF с первичным листингом в Гонконге, которые доступны неквалифицированным инвесторам. "СПБ биржа" собирается до конца 2023 года увеличить число торгуемых ценных бумаг с листингом на Гонконгской бирже примерно на 100.

В августе стоимостной объем сделок в режиме основных торгов ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже увеличился на 43,9% по сравнению с июлем, до HK$1,44 млрд (эквивалентно $184,37 млн), Участники торгов и их клиенты в августе заключили 317,52 тыс. сделок в режиме основных торгов (увеличение на 35,0% по сравнению с июлем).

"СПБ биржа" с 28 августа увеличила время торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже до 00:00, после чего продолжительность торговой сессии по гонконгским бумагам достигла 16 часов (с 08:00 до 00:00).

Банк России с 21 марта приостановил допуск к торгам "СПБ биржи" новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественном депозитарии,

По мнению регулятора, учет и хранение иностранных ценных бумаг через дружественную инфраструктуру снижает потенциальные риски для инвесторов.

СПБ биржа Гонконгская биржа
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