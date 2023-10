Объем торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" в сентябре снизился на 29% к августу

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Объем сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в сентябре 2023 года составил $2,42 млрд, что на 29,06% ниже, чем в августе ($3,41 млрд) и на 58,65% меньше аналогичного показателя за сентябрь 2022 года ($5,85 млрд), сообщила биржа.

Среднедневной объем торгов в сентябре уменьшился на 18,18% по сравнению с августом, до $0,12 млрд. Участники заключили в сентябре 2,55 млн сделок в режиме основных торгов против 4,05 млн сделок в августе.

Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в сентябре снизилось на 27,07%, до 124,22 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,18 млн.

Инвесторы в сентябре заключали сделки с 2011 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов (ETF).

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по итогам сентября составил HK$ 0,84 млрд (эквивалентно $107,47 млн), что на 41,64% меньше по сравнению с аналогичным показателем августа, но в 2,13 раза больше, чем в сентябре прошлого года.

Участники торгов и их клиенты в сентябре заключили 188,24 тысячи сделок в режиме основных торгов (снижение на 40,72% по сравнению с августом).

Лидерами по объему торгов иностранными ценными бумагами стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla, NVIDIA Corp., Marathon Digital Holdings, Amazon.com Inc., Coinbase Global, Apple Inc., Microsoft Corp., Virgin Galactic, Advanced Micro Devices, Netflix Inc.

Лидерами по объему торгов гонконгскими ценными бумагам были Alibaba, JD.com Inc., Li Auto, XPeng, iShares Hang Seng TECH ETF, NIO, Country Garden Holdings, China Petroleum & Chemical Corporation, Baidu Inc., Li Ning.

Стоимостной объем сделок c ценными бумагами ETF по итогам сентября составил $199,73 млн, что на 34,24% меньше, чем в августе текущего года ($303,71 млн).