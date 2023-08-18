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СПБ биржа увеличит количество ETF на торгах до 195

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 23 августа предоставит доступ к торгам ценными бумагами 11 новых международных ETF (exchange traded fund - биржевые инвестиционные фонды), включая маржинальные, говорится в сообщении торговой площадки.

Среди них фонды на индексы китайских компаний, отраслевые индексы (возобновляемая энергетика, биотехнологии, жилищное строительство), а также фонды на государственные облигации развитых стран и природный газ.

Сделки с такими инструментами доступны только квалифицированным инвесторам.

"СПБ биржа" запустила торги международными ETF с 11 ноября 2022 года, инвесторам стали доступны ценные бумаги 115 таких фондов. В январе 2023 года количество ETF на торгах выросло до 146, в апреле - до 156, в июне - до 170.

В июле биржа начала торги ценными бумагами восьми ETF с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, которые доступны неквалифицированным инвесторам. Торги и расчеты по шести фондам проводятся в двух валютах – гонконгских долларах и китайских юанях, по двум фондам – только в гонконгских долларах. Таким образом, общее число ETF увеличилось до 178 фондов, которые представлены 184 ценными бумагами.

СПБ биржа
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