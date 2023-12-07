Австрийская Mondi получила последние платежи за продажу Сыктывкарского ЛПК

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Австрийская группа Mondi plc получила последние два транша суммарно в объеме 23 млрд рублей за продажу своего главного российского актива АО "Монди Сыктывкар" (Сыктывкарский ЛПК), говорится в пресс-релизе иностранной компании.

Средства поступили, как и планировалось, в ноябре и декабре, и были конвертированы в евро. Всего Mondi выручила от продажи активов в РФ (помимо ЛПК это три завода по производству упаковки, проданные летом этого года) 775 млн евро. Деньги будут распределены между акционерами в виде спецдивидендов.

Покупателем Сыктывкарского ЛПК, как сообщалось, выступило ООО "Сезар Инвест", дочерняя компания московской девелоперской компании Sezar Group (по данным ЕГРЮЛ, основным бенефициаром компании является предприниматель Исай Захаряев). Общая сумма сделки составляет 80 млрд рублей.

В начале октября Mondi сообщала, что считает сделку завершенной в связи с получением основной суммы - 57 млрд рублей. На оставшиеся 23 млрд рублей были открыты аккредитивы.

До сделки с Sezar Mondi удалось в этом году продать группе "Готэк" свой российский бизнес по производству упаковки - три завода: ООО "Монди Переславль" (Ярославская область, производство пищевой и непищевой гибкой упаковки), ООО "Монди Арамиль" (Свердловская область, единственный в РФ завод с полным циклом производства гибкой полимерной пищевой, непищевой и промышленной упаковки) и ООО "Монди Лебедянь" (Липецкая область, производство упаковки из гофрокартона). В июне Mondi получила 30,4 млн евро от этой сделки.

Сыктывкарский ЛПК - один из крупнейших в РФ производителей целлюлозно-бумажной продукции с объемом выпуска около 1,2 млн тонн в год. Комплекс производит офисную, офсетную и газетную бумагу, тарный картон, сухую товарную целлюлозу. По итогам 2022 года предприятие получило выручку в размере 78 млрд рублей (рост на 9%), чистую прибыль - 22,5 млрд рублей (рост на 18%).