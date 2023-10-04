Акционеры "СИБУРа" одобрили выплату за I полугодие 48 млрд рублей дивидендов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "СИБУР Холдинг" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за первое полугодие в сумме 47,901 млрд рублей (18,69 рубля на акцию), сообщил эмитент.

За первый квартал ПАО заплатило 8,1 млрд рублей. Таким образом по итогам второго квартала на выплаты придется 39,8 млрд рублей (15,53 рубля на одну обыкновенную акцию).

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется по данным реестра акционеров на 9 октября.

Согласно дивидендной политике "СИБУРа", минимальный коэффициент выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие 2023 года составила 32,347 млрд рублей. Убыток по курсовым разницам составил 68,488 млрд рублей. С учетом только этой поправки база расчета дивидендов составляет около 100 млрд рублей.

Акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325%.