"СИБУР" направит 48 млрд рублей на выплату дивидендов за полугодие

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "СИБУР Холдинг" может направить на выплату дивидендов за первое полугодие 47,901 млрд рублей (18,69 рубля на акцию), сообщил эмитент.

Компания впервые раскрыла информацию, что за первой квартал ПАО заплатило 8,099 млрд рублей - значит на выплаты по итогам второго квартала придется 39,802 млрд рублей (15,53 рубля на одну обыкновенную акцию).

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется по данным реестра акционеров на 9 октября. Заочное голосование по утверждению выплаты дивидендов назначено на 28 сентября.

Согласно дивидендной политике "СИБУРа", минимальный коэффициент выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие 2023 года составила 32,347 млрд рублей. Убыток по курсовым разницам составил 68,488 млрд рублей. С учетом только этой поправки база расчета дивидендов составляет около 100 млрд рублей.

Акционеры "СИБУРа" - Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325%.