Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Нефтесервисный "Геотек" возглавил бывший топ-менеджер Газпромбанка

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Новым президентом нефтесервисного "Геотека" назначен Роман Панов, ранее занимавший пост вице-президента Газпромбанка, сообщила компании.

"Панов обладает обширной экспертизой в области управления и развития сырьевых и геологоразведочных активов. Его многолетний опыт работы в качестве руководителя холдинга "Росгеология", а также первого вице-президента Газпромбанка позволит компании "Геотек" продолжить поступательное развитие ключевых направлений бизнеса и обеспечит успешную реализацию стратегии компании до 2028 года", - говорится в сообщении.

Сейчас "Геотек" проводит модернизацию парка оборудования, запланированный объем инвестиций - 5 млрд рублей.

Новый руководитель компании назвал основной ее задачей в среднесрочной перспективе формирование портфеля заказов как на российском, так и зарубежных рынках.

"Вместе с тем перед компанией стоит задача по диверсификации направлений деятельности и усилению компетенций в части производства высокотехнологичного оборудования в области геологоразведки", - приводятся в сообщении слова Панова.

"Геотек" (прежнее название "Геотек Сейсморазведка") образован в 2009 году, проводит работы в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана, Узбекистана и других стран. В конце прошлого года компания перешла под контроль структуры Газпромбанка - ЗПИФ "Газпромбанк-Нефрит".

Газпромбанк Геотек Росгеология Роман Панов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запасы нефти в США снизились на 2,22 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 2,22 млн баррелей за неделю

Новак отметил сбалансированность мирового рынка нефти

Новак отметил сбалансированность мирового рынка нефти

Нефтяники и чиновники отметили на совещании, что топливный рынок балансируется

Группа банков открыла General Motors возобновляемую кредитную линию на $6 млрд

Группа банков открыла General Motors возобновляемую кредитную линию на $6 млрд

Гендиректор "Перекрестка" покидает свой пост

Гендиректор "Перекрестка" покидает свой пост

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Минфин увеличит покупки валюты/золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд руб. в день

Минфин увеличит покупки валюты/золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд руб. в день

Эр-Рияд допустил изменение параметров сокращения добычи нефти в ноябре

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });