Нефтесервисный "Геотек" возглавил бывший топ-менеджер Газпромбанка

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Новым президентом нефтесервисного "Геотека" назначен Роман Панов, ранее занимавший пост вице-президента Газпромбанка, сообщила компании.

"Панов обладает обширной экспертизой в области управления и развития сырьевых и геологоразведочных активов. Его многолетний опыт работы в качестве руководителя холдинга "Росгеология", а также первого вице-президента Газпромбанка позволит компании "Геотек" продолжить поступательное развитие ключевых направлений бизнеса и обеспечит успешную реализацию стратегии компании до 2028 года", - говорится в сообщении.

Сейчас "Геотек" проводит модернизацию парка оборудования, запланированный объем инвестиций - 5 млрд рублей.

Новый руководитель компании назвал основной ее задачей в среднесрочной перспективе формирование портфеля заказов как на российском, так и зарубежных рынках.

"Вместе с тем перед компанией стоит задача по диверсификации направлений деятельности и усилению компетенций в части производства высокотехнологичного оборудования в области геологоразведки", - приводятся в сообщении слова Панова.

"Геотек" (прежнее название "Геотек Сейсморазведка") образован в 2009 году, проводит работы в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана, Узбекистана и других стран. В конце прошлого года компания перешла под контроль структуры Газпромбанка - ЗПИФ "Газпромбанк-Нефрит".