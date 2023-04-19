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Новым собственником нефтесервисного "Геотека" стала структура ГПБ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Собственником нефтесервисного ПАО "Геотек Сейсморазведка" после его продажи банком "Траст" в конце прошлого года стала структура Газпромбанка – закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Газпромбанк-Нефрит".

Информация о новом собственнике раскрыта в отчетности его "дочки" – ООО "Геопрайм". Согласно документу, ЗПИФ "Газпромбанк-Нефрит" контролирует 100% акций "Геотек Сейсморазведки". При этом в настоящее время акции компании переданы в доверительное управление АО "ААА Управление Капиталом".

В отчетности "Геопрайма" также сказано, что новым президентом "Геотека" является Сергей Сучков – бывший первый замглавы "Росгеологии", а генеральным директором – Дмитрий Согрин.

О продаже "Геотек Сейсморазведки" банком "Траст" стало известно в конце 2022 года. Информация о новом собственнике нефтесервисного холдинга не раскрывалась. Президент-председатель правления банка Александр Соколов лишь отмечал, что актив был продан профильному инвестору.

"Геотек Сейсморазведка", образованная в 2009 году, проводит работы в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана. Ранее входила в периметр IG Seismic Services Plc (IGSS), пока в декабре 2017 года банк "Открытие" не получил в собственность 100% акций компании.

Геотек Траст ГПБ Газпромбанк ЗПИФ Газпромбанк-Нефрит
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