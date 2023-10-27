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Российские экспортеры сахара начали осваивать автотранспорт

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия в октябре может увеличить экспорт сахара до более 100 тысяч тонн с 80 тысяч тонн в сентябре, спрогнозировал директор портала Sugar.ru Вадим Гомоз на конференции "Российское растениеводство". Он также сообщил, что экспортеры в этом сезоне все больше используют автотранспорт.

Раньше основные отгрузки в Казахстан и Узбекистан, к примеру, шли по железной дороге.

"И сейчас везут, но значительно меньше, чем способно обеспечить это направление. Пока мы видим, что большая часть бежит автотранспортом, чего раньше никогда не было. Никогда российская логистика не позволяла эффективно возить сахар автотранспортом в Казахстан и Узбекистан, сейчас это возможно из-за разницы в цене", - сказал эксперт.

Как сказано в его презентации, себестоимость производства сахара из сахара-сырца в Казахстане и Узбекистане - около 77 рублей за кг (без пошлин и НДС), сегодняшняя цена на сахар в России - 53 рубля за кг (без НДС).

По его оценке, профицит сахара в стране в этом сезоне оценивается в 600-700 тысяч тонн. При стабильном потреблении в 6 млн тонн в год производство может составить 6,6-6,7 млн тонн. В ближайшее время, по его прогнозу, экспорт может снизиться до 60 тысяч тонн в месяц, "и это "съест" профицит, который ожидается", отметил он.

Говоря об экспорте свекловичного жома, Гомоз сообщил, что в этом году произошло его смещение с европейских на азиатские рынки.

"Раньше он шел в Европу, теперь перенаправили его в сторону Китая, Турции Марокко. Это значит, что наша свеклосахарная промышленность находит решение проблем", - сказал он.

Казахстан Узбекистан Sugar.ru Вадим Гомоз
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