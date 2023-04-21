Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2022 год в размере 25 руб. на акцию

Всего на выплату дивидендов за прошлый год банк направит рекордные 565 млрд руб.

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры Сбербанка на годовом собрании приняли решение выплатить рекордные дивиденды за 2022 год, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, возглавляющий набсовет Сбербанка.

"Общее собрание проголосовало за решение о выплате повышенных дивидендов", - сказал Силуанов на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Сбербанка.

Банк выплатит дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции, добавил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Всего на выплату дивидендов за 2022 год кредитная организация направит рекордные 565 млрд рублей.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 11 мая.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2022 году сократилась в 4,6 раза - до 270,5 млрд рублей по сравнению с рекордной прибылью за 2021 года в 1 трлн 245,9 млрд рублей. Банк в 2022 году сократил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) в 4,1 раза - до 295,8 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 219,9 млрд рублей прибыли за 2021 год.

Достаточность капитала Сбербанка после выплаты дивидендов будет выше ограничений ЦБ РФ и лимитов, установленных наблюдательным советом, отмечала ранее кредитная организация. Достаточность базового капитала Сбербанка в 2022 году по МСФО составила 14,8%, в 2023 году этот показатель прогнозируется в районе 15%.

Дивиденды за 2021 год Сбербанк не выплачивал. ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям до конца 2022 года воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

По итогам 2020 года Сбербанк направил на дивиденды 55,9% чистой прибыли по МСФО, или 422,4 млрд рублей (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).

США в апреле 2022 года ввели в отношении Сбербанка и ряда подконтрольных ему компаний блокирующие санкции. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.