Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Сбербанк и в 2024 году надеется на "хорошие, рекордные показатели"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2023 году рассчитывает получить рекордную за всю историю прибыль, в 2024 году тоже надеется на хороший результат, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы смотрим позитивно на развитие нашего бизнеса. Скорее всего, наш бизнес будет очень позитивно развиваться и в следующем году. Мы в следующем году надеемся тоже на очень хорошие показатели, рекордные показатели, - сказал он. - Мы всю прибыль в этом году уже заработали естественным путем, у нас так называемых one-off (разовых эффектов - ИФ) было не так много, они тоже были, но их было не так много".

Он подчеркнул, что ситуация в банковском секторе в целом складывается неплохо.

"Если не произойдет каких-то совсем уж непредвиденных обстоятельств, то, скорее всего, год действительно будет самым успешным за весь период времени и для нас, мы ожидаем рекордную прибыль, и для банковского сектора тоже", - подчеркнул Греф.

В этом году наблюдается восстановительный рост банковского сектора после "очень тяжелого 2022 года", многие банки на фоне улучшения ситуации расформировали целый ряд резервов, отметил глава Сбербанка.

Сбербанк за 9 месяцев 2023 года получил 1 148,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в третьем квартале - 411,4 млрд рублей. На фоне результатов за третий квартал банк повысил прогноз по рентабельности капитала с "выше 22%" до "выше 24%".

Ранее Сбербанк прогнозировал, что его чистая прибыль в 2023 году превысит докризисный уровень. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2022 году снизилась до 270,5 млрд рублей с рекордных 1,246 трлн рублей прибыли в 2021 году.

Герман Греф Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена нефти WTI опустилась ниже $80 за баррель впервые за два месяца

Цена нефти WTI опустилась ниже $80 за баррель впервые за два месяца

Набсовет Сбера утвердил "нетривиальную" стратегию развития и переизбрал Грефа

Набсовет Сбера утвердил "нетривиальную" стратегию развития и переизбрал Грефа

Сбербанк прогнозирует стабильную ситуацию на валютном рынке до конца года

"СПБ биржа" в ответ на санкции меняет СЕО и стратегию

"СПБ биржа" в ответ на санкции меняет СЕО и стратегию

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье

Экс-глава ФАС Артемьев сменил Рыбникова на посту президента Петербургской биржи

Экс-глава ФАС Артемьев сменил Рыбникова на посту президента Петербургской биржи

Дифференциация тарифов на электричество коснется майнеров и коммерческих потребителей

МТС отменит плату за раздачу интернета для тарифов с предоплаченными пакетами

Объем российской интернет-торговли за 9 месяцев вырос на 23%

Объем российской интернет-торговли за 9 месяцев вырос на 23%

Brent подешевела до $84,8 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });