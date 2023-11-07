Сбербанк и в 2024 году надеется на "хорошие, рекордные показатели"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2023 году рассчитывает получить рекордную за всю историю прибыль, в 2024 году тоже надеется на хороший результат, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы смотрим позитивно на развитие нашего бизнеса. Скорее всего, наш бизнес будет очень позитивно развиваться и в следующем году. Мы в следующем году надеемся тоже на очень хорошие показатели, рекордные показатели, - сказал он. - Мы всю прибыль в этом году уже заработали естественным путем, у нас так называемых one-off (разовых эффектов - ИФ) было не так много, они тоже были, но их было не так много".

Он подчеркнул, что ситуация в банковском секторе в целом складывается неплохо.

"Если не произойдет каких-то совсем уж непредвиденных обстоятельств, то, скорее всего, год действительно будет самым успешным за весь период времени и для нас, мы ожидаем рекордную прибыль, и для банковского сектора тоже", - подчеркнул Греф.

В этом году наблюдается восстановительный рост банковского сектора после "очень тяжелого 2022 года", многие банки на фоне улучшения ситуации расформировали целый ряд резервов, отметил глава Сбербанка.

Сбербанк за 9 месяцев 2023 года получил 1 148,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в третьем квартале - 411,4 млрд рублей. На фоне результатов за третий квартал банк повысил прогноз по рентабельности капитала с "выше 22%" до "выше 24%".

Ранее Сбербанк прогнозировал, что его чистая прибыль в 2023 году превысит докризисный уровень. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2022 году снизилась до 270,5 млрд рублей с рекордных 1,246 трлн рублей прибыли в 2021 году.