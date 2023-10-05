Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

ФРГ сократила экспорт в Россию в августе на 0,5% в месячном выражении

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Германия сократила экспорт в Россию в августе на 0,5% по сравнению с июлем - до 700 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из России в августе упал на 23,4%, до 200 млн евро.

Августовский экспорт в Россию был на 36,1% ниже, чем годом ранее, импорт - на 93,7%.

В январе-августе объем германского экспорта в Россию сократился на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,4 млрд евро, импорт упал на 89,8%, до 2,9 млрд евро.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в августе сократился на 1,2% относительно предыдущего месяца - до 127,9 млрд евро. Объем импорта уменьшился на 0,4%, до 111,4 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза снизился на 1,5% относительно июля, а поставки в государства, не входящие в ЕС, уменьшились на 0,9%. Экспорт в США сократился на 1,3%, в Великобританию - на 4,2%, в Китай - вырос на 1,2%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце увеличился на 1,9%, из стран за пределами ЕС - снизился на 3%. Импорт из Китая сократился на 2%, из США - на 3,1%, из Британии - на 0,9%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в августе составил 16,6 млрд евро по сравнению с 15,9 млрд евро в июле.

Destatis Евросоюз Китай США Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Exxon ждет $1 млрд дополнительной квартальной прибыли за счет роста цен на нефть

Exxon ждет $1 млрд дополнительной квартальной прибыли за счет роста цен на нефть

Ведомства и НК поддержали введение заградительных пошлин для ряда экспортеров топлива

Росстат отметил снижение цен на бензин на прошлой неделе впервые с весны

Росстат отметил снижение цен на бензин на прошлой неделе впервые с весны

Запасы нефти в США снизились на 2,22 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 2,22 млн баррелей за неделю

Новак отметил сбалансированность мирового рынка нефти

Новак отметил сбалансированность мирового рынка нефти

Нефтяники и чиновники отметили на совещании, что топливный рынок балансируется

Группа банков открыла General Motors возобновляемую кредитную линию на $6 млрд

Группа банков открыла General Motors возобновляемую кредитную линию на $6 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });