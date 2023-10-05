ФРГ сократила экспорт в Россию в августе на 0,5% в месячном выражении

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Германия сократила экспорт в Россию в августе на 0,5% по сравнению с июлем - до 700 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из России в августе упал на 23,4%, до 200 млн евро.

Августовский экспорт в Россию был на 36,1% ниже, чем годом ранее, импорт - на 93,7%.

В январе-августе объем германского экспорта в Россию сократился на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,4 млрд евро, импорт упал на 89,8%, до 2,9 млрд евро.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в августе сократился на 1,2% относительно предыдущего месяца - до 127,9 млрд евро. Объем импорта уменьшился на 0,4%, до 111,4 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза снизился на 1,5% относительно июля, а поставки в государства, не входящие в ЕС, уменьшились на 0,9%. Экспорт в США сократился на 1,3%, в Великобританию - на 4,2%, в Китай - вырос на 1,2%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце увеличился на 1,9%, из стран за пределами ЕС - снизился на 3%. Импорт из Китая сократился на 2%, из США - на 3,1%, из Британии - на 0,9%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в августе составил 16,6 млрд евро по сравнению с 15,9 млрд евро в июле.