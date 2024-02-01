Volvo Cars увеличила годовую выручку на 21% до рекорда

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Cars увеличил выручку в 2023 году и сократил чистую прибыль, а также сообщил, что может прекратить финансировать производителя электромобилей Polestar.

Годовая выручка компании выросла на 21%, до 399 млрд шведских крон ($38,22 млрд). Это новый рекорд для компании.

Чистая прибыль Volvo Cars снизилась на 17%, до 14,1 млрд крон. Годовая операционная прибыль сократилась на 11%, до 19,9 млрд крон, EBITDA - на 3%, до 37,4 млрд крон.

В 2023 году компания реализовала 708,7 тысячи машин, что на 15% больше, чем годом ранее. Продажи в Европе увеличились на 19%, до 294,8 тысячи, в Китае - на 5%, до 170,1 тысячи. Объем продаж в США подскочил на 26%, до 128,7 тысячи, на остальных рынках - на 11%, до 115,1 тысячи.

Компания также сообщила, что "рассматривает возможное изменение своей доли в Polestar, включая распределение акций среди акционеров Volvo Cars". В результате новым крупным акционером Polestar может стать китайская Zhejiang Geely Holding Group Co. При этом Geely намерена продолжать отказывать Polestar полную операционную и финансовую поддержку, а Volvo продолжит сотрудничать со своим бывшим подразделением в разработках и производстве.

Volvo Cars владеет 48% акций Polestar, проведшей IPO в июне 2022 года, Geely принадлежат 79% бумаг Volvo.

Акции Volvo Car в четверг подскочили в цене на 28%, котировки бумаг Polestar падают на 12%.