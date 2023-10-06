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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Доходности US Treasuries обновили 16-летние максимумы

Доходности US Treasuries обновили 16-летние максимумы
Фото: William Thomas Cain/Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Доходности казначейских облигаций США резко выросли на торгах в пятницу после публикации данных по американскому рынку труда, обновив 16-летние максимумы.

Процентная ставка десятилетних US Treasuries подскочила на 17 базисных пунктов - до 4,887% годовых.

Доходность 30-летних бумаг превысила 5,05% впервые с августа 2007 года, пишет Financial Times.

Министерство труда США сообщило, что количество рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 336 тысяч, максимальными темпами за восемь месяцев. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост показателя на 170 тысяч.

Более того, данные за август были пересмотрены с повышением: число рабочих мест увеличилось на 227 тысяч, а не на 187 тысяч, как сообщалось ранее.

Опубликованные данные повышают опасения трейдеров, что Федеральная резервная система вновь поднимает базовую ставку в этом году. Американскому ЦБ необходимо добиться "охлаждения" рынка труда, чтобы сдержать инфляцию, отмечает MarketWatch.

US Treasuries США ФРС Минтруда
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