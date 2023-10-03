Доходность 30-летних US Treasuries поднялась до максимума с 2007 года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Доходности американских гособлигаций продолжают расти во вторник, процентная ставка 30-летних US Treasuries поднялась до максимума с 2007 года.

Продажи US Treasuries активизировались на фоне растущих ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) поднимет ставку еще раз в этом году и будет удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени.

Доходность 30-летних госбумаг США, по данным на 16:15 по московскому времени во вторник, составляет 4,849% годовых. В ходе торгов она поднималась до отметки 4,872% годовых, что является максимумом с 2007 года.

Доходность 10-летних US Treasuries обновила 16-летний максимум в ходе торгов, достигнув 4,754% годовых, по данным Market Watch. По данным на 16:15 мск она составляет 4,724% годовых.

Американскому ЦБ может потребоваться повысить базовую ставку еще один раз до конца текущего года и затем удерживать её на высоком уровне в течение длительного времени, чтобы добиться снижения инфляции до целевого уровня в 2%, заявила накануне президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер.

Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман отметила в понедельник, что, несмотря на недавние признаки замедления инфляции в США, для её возврата к целевому уровню может потребоваться еще несколько подъемов ставки.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные по американскому рынку труда. Так, во вторник в 17:00 мск будет обнародован отчет о количестве открытых вакансий в США за август, а в пятницу - сентябрьские данные Минтруда США о безработице.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, шансы на то, что американский ЦБ сохранит ее неизменной (на уровне 5,25-5,5%) на заседании 31 октября - 1 ноября оцениваются трейдерами в 74%, по данным CME FedWatch.

Вероятность подъема ставки на 25 базисных пунктов в декабре оценивается рынком в 38%, отмечает Market Watch.