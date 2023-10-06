Трейдеры оценили вероятность повышения ставки ФРС в ноябре в 34%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ожидания трейдеров в отношении дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) усилились после публикации сентябрьского отчета по рынку труда.

По данным CME Group, вероятность повышения ставки на заседании 31 октября - 1 ноября оценивается трейдерами в 34% по сравнению с 20,1% в четверг, отмечает MarketWatch.

Шансы на то, что Федрезерв поднимет ставку на одном из двух оставшихся до конца 2023 года заседаний, рынок оценивает в 56% против 48% ранее.

По данным Министерства труда США, количество рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 336 тысяч, максимальными темпами за восемь месяцев. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост показателя на 170 тысяч.

Более того, данные за август были пересмотрены в сторону повышения: число рабочих мест увеличилось на 227 тысяч, а не на 187 тысяч, как сообщалось ранее.

Американскому ЦБ необходимо добиться "охлаждения" рынка труда, чтобы сдержать инфляцию, отмечает MarketWatch.