Силуанов допустил, что дефицит бюджета РФ в 2023 г. будет меньше 2% ВВП

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года составит плановые 2% ВВП, или будет даже меньше, заявил глава Минфина Антон Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума.

"Доходы и нефтегазовые, и ненефтегазовые превышают наши плановые назначения, наши плановые параметры и расходы, такое право у нас есть, поэтому дефицит бюджета будет точно не выше 2% ВВП, возможно, и ниже. Все будет зависеть от объема расходов, которые будут осуществлены за оставшийся до конца года период. Дефицит не превысит наши плановые параметры", - сказал он.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП.

В январе-августе, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в августе бюджет был исполнен с профицитом в 230 млрд рублей.

Мишустин также отмечал, что "устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП".

Помощник президента РФ Максим Орешкин в свою очередь отмечал, что поступления в федеральный бюджет РФ текущего года соответствуют верхней планке прогнозов, особенно это актуально для ненефтегазовых доходов. По итогам 2023 года дефицит бюджета не превысит прогнозные 2%, может оказаться даже ниже, говорил он.