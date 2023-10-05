Орешкин отметил, что меры по укреплению рубля помогут "рано или поздно"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что меры по укреплению рубля помогут "рано или поздно". Так он ответил на вопрос журналистов, когда эти меры приведут к укреплению рубля. Вопрос был задан после заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании "Валдая" сказал следующее: "Да, у нас есть проблемы, мы их видим – невозврат выручки, ослабление валюты национальной. Мы это видим. И центральный банк, и правительство реагируют на это. Я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие", - сказал Путин.

Доллар США, евро и китайский юань уверенно выросли на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, доллар при этом завершил торги выше 100 рублей. Рубль сильно упал к бивалютной корзине на фоне отсутствия новых мер со стороны российских властей по стабилизации курса, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Курс доллара США составил 100,41 рубля в 19:00, что на 82,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В четверг ходе торгов доллар поднимался до 100,55 руб. впервые с 14 августа. Евро в 19:00 стоил 105,77 рубля, подорожав на 1,01 рубля. В течение дня евро поднимался до 105,95 руб. впервые с 16 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 90,71 копейки - до 102,82 руб. Курс китайского юаня вырос на 9,8 копейки - до 13,727 рубля (это максимальная отметка с 14 августа).

Путин в середине сентября заявил, что власти РФ видят "сдержанный" возврат выручки экспортерами. "На сегодняшний день уже практически восстановились логистические цепочки поставки товаров. Все как бы так нормализовалось. Но мы видим, это связано и с курсом национальной валюты в том числе, сдержанный возврат, так я мягко скажу, валютной выручки, желание где-то что-то опять за границей разместить. Мы же это видим, мы все понимаем", - сказал президент на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Тогда он заявил, что с бизнесом нужно договориться. "Они должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь", - отметил Путин. При этом он добавил, что "резких движений" в области мер валютного контроля никто делать не будет.

Чуть позже председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что доля рубля в выручке экспортеров, по последним данным, составила 42%, при этом порядка 90% возвращенной валютной выручки компании-экспортеры продолжают продавать.