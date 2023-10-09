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Bristol Myers купит Mirati Therapeutics за $5,8 млрд

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb покупает разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Mirati Therapeutics, сумма сделки составит $5,8 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Bristol Myers, она заплатит $58 за акцию Mirati, или $4,8 млрд за всю компанию. Кроме того, акционеры Mirati получат право на дополнительную выплату в размере $12 на акцию, что увеличит сумму сделки еще на $1 млрд.

Покупка Mirati добавит в портфель Bristol Myers препарат для лечения рака легких Krazati, уже разрешенный к использованию Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Кроме того, компания получает доступ к ряду препаратов для терапии онкологии, находящихся на стадии клинических исследований.

В Bristol Myers сделку назвали важным шагом в расширении портфеля противораковых препаратов.

Сделка одобрена советами директоров обеих компаний, стороны планируют завершить ее в первом полугодии 2024 года. Для закрытия сделки требуется одобрение акционеров Mirati и регулирующих органов.

США FDA Bristol Myers Mirati Therapeutics
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