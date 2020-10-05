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Фармкомпания Bristol купит MyoKardia за $13,1 млрд

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb сообщила, что купит биотехнологическую MyoKardia за $13,1 млрд. Котировки MyoKardia на предварительных торгах выросли на этой новости на 59%.

Bristol заплатит $225 за каждую акцию MyoKardia, что соответствует премии в размере 61% к стоимости бумаг компании на закрытие торгов в пятницу ($139,6 за штуку).

Сделка позволит Bristol получить контроль над экспериментальным препаратом MyoKardia от сердечных заболеваний, который, в случае, если будет одобрен, даст компании возможность снизить свою зависимость от терапии раковых заболеваний. На долю препаратов в этой области пришлось более $16 млрд из примерно $20 млрд выручки, которую Bristol получила в первой половине текущего года.

Препарат mavacamten лечит хроническое сердечное заболевание, которое может приводить к сбоям сердечного ритма у некоторых пациентов и даже летальному исходу.

Продажи препарата в мире могут превысить $1,5 млрд к 2025 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на прогноз аналитиков BMO Capital Markets.

Bristol планирует в следующем году добиться одобрения использования препарата у американских регуляторов в сфере здравоохранения, сказал глава компании Джованни Кафорио. Bristol рассчитывает на его одобрение с учетом приобретения MyoKardia, что позволит ей расширить свой портфель препаратов от сердечных заболеваний.

Джованни Кафорио США Bristol MyoKardia

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