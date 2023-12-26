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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Bristol Myers купит разработчика радиоактивных противораковых препаратов RayzeBio

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb договорилась о покупке разработчика радиоактивных онкопрепаратов RayzeBio Inc. за $4,1 млрд, говорится в пресс-релизе Bristol Myers.

Компания выплатит по $62,5 за каждую акцию RayzeBio в обращении. Без учета денежных средств последней сумма транзакции составит $3,6 млрд.

Сделка, закрытие которой ожидается в первом полугодии 2024 года, будет профинансирована преимущественно за счет новых заемных средств и позволит Bristol Myers расширить портфель противораковых препаратов.

На прошлой неделе стало известно, что Bristol Myers договорилась о покупке конкурирующей Karuna Therapeutics Inc. за $12,7 млрд.

Bristol Myers RayzeBio США
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