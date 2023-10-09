Росимущество получило на свой счет 95,88% акций "Метафракс Кемикал"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Акции АО "Метафракс Кемикалс" (входит в "Метафракс групп"), составляющие 95,88% уставного капитала общества, зачислены на лицевой счет РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

По решению суда списать акции со счетов организаций-должников было обязано АО "Регистратор Интрако".

Согласно исполнительному документу, в пользу РФ истребованы из незаконного владения АО "Метахолдинг" 281 млн 672,929 тыс. обыкновенных акций "Метафракс Кемикалс", из незаконного владения ООО "Метафракс Трейдинг" - 802,299 тыс. акций.

В августе 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании незаконными итогов приватизации АО "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу РФ акций компании, принадлежащих "Метахолдингу" (93,9% уставного капитала), Тольяттихимбанку (0,7%) и "Метафракс Трейдингу" (0,3%). Позднее суд выделил в отдельное производство требования в отношении пакета Тольяттихимбанка.

Арбитражный суд Пермского края 8 сентября удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и признал незаконными итоги приватизации "Метафракс Кемикал". Требование в отношении пакета Тольяттихимбанка было удовлетворено судом 22 сентября.

"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным компании, химический дивизион группы включает, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

В настоящее время списки аффилированных лиц компания не публикует, а списки за прошлые периоды удалила. Ранее со ссылкой на список аффилированных лиц по состоянию на конец июня 2022 года сообщалось, что АО "Метахолдинг" владело 95,9% уставного капитала "Метафракс Кемикалс", гендиректор "Метафракса" Владимир Даут - 0,5%. В ходе судебного заседания Генпрокуратура приобщила к материалам дела документы, касающиеся наличия вида на жительство (США) у бенефициара компании Сейфеддина Рустамова (как трастовый управляющий контролирует АО "Метахолдинг" через Sorcy Investments Trust).

"Метафракс Кемикалс" по итогам 2022 года сократил выручку по РСБУ на 15% относительно уровня 2021 года, до 27 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 22,6% и составила 10,6 млрд рублей.