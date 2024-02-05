"Росхим" стал управлять "Метафракс Кемикалс"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - АО "Росхим" (ранее - АО "Русский водород") с 1 февраля 2024 года назначено управляющей организацией АО "Метафракс Кемикалс", сообщается на сайте "Росхима".

Соответствующее решение принято на внеочередном собрании акционеров "Метафракс Кемикалс".

Отмечается, что полномочия "Метафракс Кемикалс" как управляющей организации в отношении его дочерних компаний, входящих в "Метафракс Групп", будут продолжены.

"Задача "Росхима", как управляющей организации, благодаря максимальной оптимизации технологических процессов выстроить более эффективную производственную модель, что позволит добиться увеличения выпуска продукции, наращиванию клиентской базы", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Росхима" Эдуарда Давыдова.

Как сообщалось, в августе 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании незаконными итогов приватизации "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу РФ акций компании, принадлежащих "Метахолдингу" (95,9% уставного капитала), Тольяттихимбанку (0,7%) и "Метафракс Трейдингу" (0,3%). Позднее суд выделил в отдельное производство требования в отношении пакета Тольяттихимбанка, так как этот пакет был перепродан ООО "ЦЭО "Восток".

В результате судебных разбирательств суд полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры. Не согласившись с решением суда, "Метахолдинг" попытался оспорить его в апелляционном порядке, однако сделать этого не удалось. 27 февраля Арбитражный суд Уральского округа приступит к рассмотрению кассационной жалобы "Метахолдинга".

В периметр управляющей компании "Росхим" входит ряд химических производств, разделенных на кластеры: содовый, мультихимический, хлорно-щелочной, титановый и биотехнологический. В частности, компании переданы в доверительное управление 47% акций АО "Башкирская содовая компания", Стерлитамакский нефтехимический завод, Крымский содовый завод. Недавно компания получила 100%-й контроль над АО "Кучуксульфат" (Алтайский край), а также приобрела строящийся завод аминокислот "Донбиотех" и активы-преемники обанкротившегося ПО "Алтайский шинный комбинат" - "Нортек" (производит автошины) и "ЯШЗ Авиа" (авиационные шины). Кроме того, "Росхим" учредил управляющую компанию ООО "Федеральный центр химии "Усолье-Сибирское" для создания соответствующего центра в Иркутской области.

В конце января текущего года "Росхим" стал управляющей компанией АО "Волжский оргсинтез".

"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным компании, химический дивизион группы включает, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

"Метафракс Кемикалс" по итогам 2022 года сократил выручку по РСБУ на 15% относительно уровня 2021 года, до 27 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 22,6% и составила 10,6 млрд рублей. Данные за 2023 год компания пока не публиковала.