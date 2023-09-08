Суд по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу РФ 94,2% акций "Метафракс Кемикалс"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Пермского края в пятницу удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о признании незаконными итогов приватизации АО "Метафракс Кемикалс" (входит в "Метафракс групп") и взыскал в пользу РФ 94,2% акций предприятия, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании суда.

"Иск удовлетворить. Истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде обыкновенных акций АО "Метафракс Кемикалс" (...) в количестве 281 672 929 акций (93,9% уставного капитала - ИФ) из чужого незаконного владения АО "Метахолдинг", 802 299 акций (0,3% уставного капитала - ИФ) из чужого незаконного владения ООО "Метафракс Трейдинг", - зачитала решение судья Татьяна Морозова.

Кроме того, суд обязал АО "Регистратор Интрако" списать эти акции с лицевых счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Решение должно быть исполнено немедленно, сообщила судья. Об этом в рамках судебного заседания ходатайствовала Генпрокуратура.

При этом у ответчиков есть один месяц, чтобы обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

В рамках основного судебного заседания Генпрокуратура сообщила, что по-прежнему считает состоявшуюся в 90-х годах приватизацию предприятия (на тот момент предприятие именовалось ГПО "Метанол") незаконной, так как действовал прямой запрет в отношении приватизации предприятий, производящих ядовитые вещества. Также, по мнению прокуратуры, согласие на приватизацию было выдано неуполномоченным государственным органом. По этим основаниям истец считает сделку ничтожной и требует вернуть акции ответчиков в собственность государства.

Возражая на доводы Генпрокуратуры, представители "Метахолдинга" сообщили, что согласно действующим на момент приватизации нормативным документам и ГОСТам, метанол не относился к ядам, а поэтому запрета на приватизацию не имелось.

Кроме того, отмечали ответчики, приватизация прошла под полным контролем государства и имущество выбыло в соответствии с его волей. Предприятие, по их мнению, не является стратегическим и занимается агрохимией. Ответчики получили акции завода по возмездным сделкам и на законных основаниях, считаются добросовестными приобретателями, а потому требования Генпрокуратуры необоснованны, к тому же срок исковой давности истек еще в 90-х годах.

В августе Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании незаконными итогов приватизации АО "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу РФ акций компании, принадлежащих "Метахолдингу" (93,9% уставного капитала), Тольяттихимбанку (0,7%) и "Метафракс Трейдингу" (0,3%). В пятницу суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о выделении в отдельное производство требования в отношении пакета Тольяттихимбанка.

Свои требования о взыскании акций "Метафракс Кемикалс" в пользу РФ прокуратура мотивировала тем, что в "ходе надзора выявлены факты нарушения экономического суверенитета Российской Федерации, выразившегося в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо ее воли АО "Метафракс Кемикалс". По мнению истца, предприятие представляет стратегическое значение для обороны и безопасности страны.

В свою очередь в пресс-службе "Метафракс Кемикалс" сообщали, что считают приватизацию законной и имеют все подтверждающие документы, компания продолжит исполнять обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками.

В рамках рассмотрения дела суд по ходатайству Генпрокуратуры наложил ряд обеспечительных мер. В частности, суд арестовал часть денежных средств на счетах компании, движимое и недвижимое имущество, а также акции, принадлежащие ответчикам. Также суд запретил органам управления предприятия принимать решения о распределении прибыли и убытков, о выплате вознаграждения членам совета директоров, совершать иные действия и сделки, имеющие целью вывести денежные средства и имущество из собственности предприятия.

По данным регионального УФССП, в сентябре приставы арестовали свыше 1,1 тыс. объектов недвижимости и более 100 транспортных средств предприятия.

Кроме того, суд удовлетворил просьбу прокуратуры о наложении запрета выплачивать дивиденды компании, а также совершать любые действия, которые ухудшают положение работников или влекут остановку производства. ФНС запрещено вносить изменения в ЕГРЮЛ в части реорганизации, ликвидации, смены структуры органов управления "Метафракс Кемикалс". Запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров.

"Метафракс групп"

"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным сайта компании, химический дивизион группы включает в себя, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

В настоящее время списки аффилированных лиц компания не публикует, а списки за прошлые периоды удалила. Ранее со ссылкой на список аффилированных лиц по состоянию на конец июня 2022 года сообщалось, что АО "Метахолдинг" владело 95,9% уставного капитала "Метафракс Кемикалс", гендиректор "Метафракса" Владимир Даут - 0,5%. В ходе судебного заседания Генпрокуратура приобщила к материалам дела документы, касающиеся наличия вида на жительство (США) у бенефициара компании Сейфеддина Рустамова (как трастовый управляющий контролирует АО "Метахолдинг" через Sorcy Investments Trust).

"Метафракс Кемикалс" по итогам 2022 года сократил выручку по РСБУ на 15% к уровню 2021 года - до 27 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 22,6% и составила 10,6 млрд рублей.