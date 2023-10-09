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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

VEON закрыл сделку по продаже российского "Вымпелкома"

VEON закрыл сделку по продаже российского "Вымпелкома"
Фото: "Интерфакс"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON покинул российский рынок, закрыв сделку по продаже местного телеком-актива - ПАО "Вымпелком", работающего под брендом "Билайн".

Российская телеком-компания была продана команде топ-менеджеров "Вымпелкома" во главе с гендиректором Александром Торбаховым, говорится в сообщении холдинга.

Условия сделки не предполагают возможности обратного выкупа.

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Согласно пресс-релизу российской компании, в рамках сделки "Вымпелком" приобрел более 96% всех облигаций VEON в РФ (в том числе свыше 99,6% всех облигаций холдинга, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД)).

Вследствие этого компания ожидает соотношения долга к EBITDA "Вымпелкома" на уровне не более 2,9х по итогам III квартала и не более 2,6х после закрытия сделки.

Это "отражает комфортный для компании уровень долговой нагрузки, позволяющий продолжать успешную реализацию программы капитальных инвестиций".

Вопрос выплаты дивидендов будет рассматриваться в зависимости от достижения финансовых и операционных показателей в будущем, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

При этом стратегия при смене акционеров не поменяется, "ее ключевым элементом остается клиентоцентричность", прокомментировали в "Вымпелкоме".

Более 10 лет назад именно из российского бизнеса выросла группа, имевшая аналогичное название - Vimpelcom, - а впоследствии, в 2017 году, переименованная в VEON. "Вымпелком" генерировал более 50% доходов VEON.

Теперь VEON представлен на рынках шести стран: Украина, Пакистан, Бангладеш, Казахстан, Узбекистан и Киргизия.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга. VEON торгуется на NASDAQ и Euronext, сам холдинг зарегистрирован в Нидерландах.

VEON Вымпелком
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