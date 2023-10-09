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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Цена нефти Brent достигла $87,95 за баррель

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти вечером в понедельник на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Обострение палестино-израильского конфликта

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 по московскому времени подорожали на $3,37 (3,98%) - до $87,95 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $3,46 (4,18%) - до $86,25 за баррель.

Члены Совета безопасности Израиля проголосовали за объявление о том, что страна находится в состоянии войны, сообщила накануне The Times of Israel со ссылкой на правительство. В ночь на воскресенье власти утвердили решение о применении "пункта 40" основного закона страны. На практике это дает возможность проводить "масштабные военные операции", поясняет газета.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков проникли на территорию еврейского государства. В свою очередь, армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС.

По словам менеджера отдела мировых исследований и аналитики Schneider Electric Робби Фрейзера, конфликт не оказывает непосредственного влияния на предложение и спрос на нефтяном рынке.

"Добыча нефти в Израиле и секторе Газа - на контролируемой ХАМАС палестинской территории - фактически равна нулю, - цитирует его высказывание MarketWatch. - Спрос на нефтепродукты в находящемся в непосредственной близости регионе недостаточен для того, чтобы произошел сдвиг мировой рыночной конъюнктуры".

Фрейзер связывает ралли на рынке с более общими рисками, обусловленными ростом напряженности, особенно на фоне сообщений The Wall Street Journal о том, что нынешние действия ХАМАС против Израиля были спланированы при содействии Ирана.

Если участие Тегерана подтвердится, США могут ужесточить санкции в отношении иранского нефтяного сектора, что приведет к падению экспорта топлива из страны.

Brent WTI
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