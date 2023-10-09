Brent подорожала $87,6 за баррель на фоне арабо-израильской эскалации

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

К 14:12 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,05 (3,61%) - до $87,63 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $3,09 (3,73%) - до $85,88 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 8,8%.

Палестинцы из группировки ХАМАС 7 октября атаковали Израиль, израильские СМИ сообщают, что в результате нападений и обстрелов погибли уже 800 человек. Боевики утверждают, что удерживают свыше 130 заложников.

The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что нынешние действия ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана. Если участие Тегерана подтвердится, США могут ужесточить санкции в отношении иранского нефтяного сектора, что приведет к падению экспорта топлива из страны, полагают эксперты. В Иране причастность к обострению отрицают.

Некоторые аналитики оценивают нефтедобычу в Иране в 3 млн баррелей в сутки, поставки на внешние рынки - свыше 2 млн б/с. В 2020 году, когда США вернули санкции в отношении страны, экспорт падал до 400 тысяч б/с.

Аналитики Citigroup под руководством Эда Морзе отмечают, что атака на Израиль будет иметь "бычьи последствия" для рынка нефти, но пока непонятно, как долго продлится текущий кризис.

"Все зависит от сроков. Атака почти наверняка отложит любые улучшения взаимоотношений между Израилем и Саудовской Аравией, как и отмену саудитами добровольного ограничения добычи на 1 млн б/с. Также растут риски нападения Израиля на Иран, с учетом поддержки Ираном движения ХАМАС", - написали аналитики.