Brent подешевела до $87,75 за баррель

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются днем во вторник после резкого роста накануне.

К 14:22 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,4 (0,45%) - до $87,75 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,41 (0,47%) - до $85,97 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 4,2%, WTI подорожала на 4,3% из-за опасений перебоев поставок в связи с эскалацией вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

В субботу боевики движения ХАМАС атаковали территорию Израиля, жертвами нападения стали не менее 900 человек. Израиль объявил, что находится в состоянии войны, и в ответ нанес удары по объектам в секторе Газа.

The Wall Street Journal написала, что помощь боевикам оказали спецслужбы Ирана. Тегеран отрицает свое участие в нападении, однако выразил поддержку движению ХАМАС.

Иран в августе добывал около 3,1 млн баррелей нефти в сутки, отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш. Это максимум с осени 2018 года, когда США при президенте Дональде Трампе повторно ввели санкции в отношении нефтяного сектора республики. Ее экспорт оценивается примерно в 2 млн б/с.

"Очевидно, что Штаты в последние месяцы придерживались мягкого подхода к надзору за соблюдением санкций, чтобы хотя бы частично компенсировать сокращение добычи ОПЕК+. Едва ли такой подход сохранится, с учетом открытой поддержки ХАМАС Ираном", - добавил Фритш, предположив, что в результате экспорт иранской нефти может упасть на 1 млн б/с.