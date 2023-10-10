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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Аналитики BofA назвали рекордным в истории недавнее падение цен госбондов США

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американские государственные облигации (цена, подсчитанная с учетом суммарной доходности) с пиковых значений июля 2020 года по конец октября 2022 года подешевели на 24,7%, показывает график, составленный аналитиками Bank of America.

Падение стало рекордным за всю 250-летнюю историю США, причем второй и третий худший результаты были зафиксированы еще в 19-м веке, пишет MarketWatch.

"Это величайший "медвежий рынок" на рынке бондов за все время", - отметил стратег BofA Майкл Хартнетт.

По данным FactSet, за последнюю неделю доходность 10-летних и 30-летних US Treasuries обновила максимумы более чем за 16 лет. Такой рост доходности гособлигаций - и, соответственно, снижение их цен - выглядит чрезмерным с учетом 200-дневней скользящей средней, считают эксперты BofA.

US Treasuries Bank of America США Майкл Хартнетт
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