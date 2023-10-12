Аналитики BofA ждут продолжения ралли гособлигаций Германии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Аналитики банка Bank of America изменили мнение по поводу госдолга Германии и теперь полагают, что недавнее ралли может продолжиться и что инвесторам стоит покупать германские гособлигации. Об этом пишет MarketWatch.

"Мы увидели ралли гособлигаций Германии на 25 базисных пунктов за последнюю неделю. При этом мы считаем, что снижение доходности облигаций еврозоны продолжится, и полагаем, что настало время рекомендовать "длинные" позиции в германском госдолге", - сообщают аналитики.

По их мнению, стоит покупать 10-летние госбонды Германии при доходности 2,72% с ожиданием, что показатель снизится до 2%, со стоп-сигналом при подъеме доходности выше 3,1%.

"Теперь стало ясно, что геополитические события минувших выходных представляют собой серьезный вызов для технических показателей и "медвежьего" импульса", - отметили аналитики.

На торгах в четверг доходность 10-летних гособлигаций Германии растет на 2,2 базисного пункта и составляет 2,748%. В начале октября показатель достигал 3,02%, максимума за 12 лет.