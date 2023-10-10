План заимствований РФ на 2024 г. могут скорректировать при благоприятной конъюнктуре

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Планы по объемам заимствований на внутреннем рынке в 2024 году могут быть скорректированы, если будет складываться благоприятная конъюнктура, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Не исключаю, что, если будет хорошая конъюнктура, так же, как и в этом году, можем принять корректировочные, скорректированные решения по заимствованию следующего года. В целом планы у нас реализуемые по заимствованиям, источниками финансирования бюджет будет обеспечен", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

В конце сентября Силуанов заявил о сокращении программы внутренних заимствований на 2023 год примерно на 1 трлн рублей на фоне роста аппетитов банков, инвестирующих в ОФЗ, к ставкам, по которым размещаются гособлигации. "Мы тут посоветовались в министерстве финансов, в правительстве и решили ограничить заимствования в текущем году. Где-то, наверное, на триллион рублей снизить программу. Пускай сидят теперь (банки - ИФ) и кредитуют экономику, а не бюджет", - сказал Силуанов. В 2023 году план по заимствованиям составлял 3,5 трлн рублей: 2,5 трлн рублей было предусмотрено программой заимствований, дополнительно к этому были внесены поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие занять еще 1 трлн рублей, чтобы заместить использование средств ФНБ.

Министр отмечал, что снизить план по заимствованиям в этом году позволяет перевыполнение плана по нефтегазовым доходам бюджета. "Мы перевыполнили наши планы по поступлению нефтегазовых доходов, и в этой связи, мне кажется, абсолютно экономически обосновано, если мы за счет нефтегазовых доходов профинансируем наши расходы, не обращаясь к заимствованиям на рынке и дополнительно не давая стимул роста ставок в экономике", - заявил тогда Силуанов.

В 2024 году, согласно проекту бюджета, размещение ОФЗ планируется в объеме 4,068 трлн руб., в 2025 году - 4,363 трлн руб., в 2026 году - 4,864 трлн руб.