В ЦБ по-прежнему против разделения внутреннего и внешнего рублевых рынков

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Банк России продолжает выступать против разделения внутреннего и внешнего рублевых рынков: на курс влияет сам факт перехода средств из рублей в иностранные активы, а не то, где находятся эти средства, заявил в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"С учетом того, что поступление валюты на внутренний валютный рынок сдерживается сложностями с расчетами и так далее и часть внешнеэкономической деятельности обслуживается сейчас в большей степени внешним валютным рынком, перемещение этого спроса, запирание этого спроса внутри внутреннего рынка способно только усилить дополнительно давление на курс внутри страны", - сказал он на заседании думского комитета по финансовому рынку.

"Если физлицо не хочет, чтобы его сбережения оставались в рублях в силу того, что это физлицо опасается, что покупательная способность этих рублей снизится, то он на эти рубли купит иностранную валюту, даже внутри РФ. Ограничения на покупку иностранной валюты нет. В этих условиях тот факт, что он купит эту валюту здесь или он купит ее за рубежом, значимо картину не меняет", - пояснил зампред ЦБ.

Он отметил, что объем переводов рублей за границу в 2023 году существенно не отличается от 2021 года и он заметно меньше, чем был в 2022 году.

В сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счет изучения китайского опыта, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный аналог такой системы. "Нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", - заявил он и отметил, что эту позицию Минэкономразвития обсуждает с ЦБ.

Министр подчеркнул, что сохранение единого курса рубля при этом не подлежит сомнению. "Два курса - это крайне вредное явление. Мы против этого, и здесь у нас с ЦБ позиция одна", - заявил он.

В ЦБ и Минфине не поддержали это предложение.