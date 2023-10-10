Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Квартальная выручка LVMH не оправдала прогнозов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил выручку на 1%, что оказалось хуже прогнозов рынка.

Выручка компании в отчетный период составила 19,964 млрд евро против 19,755 млрд евро годом ранее. Органический рост продаж (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составил 9%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную выручку LVMH на уровне 20,48 млрд евро.

Выручка LVMH в сегменте модной одежды и изделий из кожи в третьем квартале повысилась менее чем на 1%, до 9,75 млрд евро. Органический рост продаж составил 9%.

Реализация парфюмерии и косметики увеличилась на 1,7%, до 1,99 млрд евро, алкогольных напитков - сократилась на 21%, до 1,51 млрд евро, часов и украшений - уменьшилась на 5,3%, до 2,52 млрд евро.

Выручка сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) в третьем квартале повысилась на 18% и достигла 4,08 млрд евро.

За девять месяцев 2023 года выручка LVMH увеличилась на 10%, до 62,21 млрд евро. Органический рост продаж за этот период составил 14%.

С начала 2023 года капитализация LVMH выросла на 8%.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк и шампанское (Hennessy, Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany, Bulgari, Chaumet, Fred), одежду (Loewe, Marc Jacobs, Emilio Pucci), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5,6 тысячи.

LVMH Бернар Арно Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ предупредили о рисках мягкой ДКП на фоне инфляционных и девальвационных ожиданий

В ЦБ предупредили о рисках мягкой ДКП на фоне инфляционных и девальвационных ожиданий

"Магнит" запускает второй раунд buyback для инвесторов-нерезидентов

"Магнит" запускает второй раунд buyback для инвесторов-нерезидентов

Yandex N.V. не подавал документы о продаже российских активов в правкомиссию

Yandex N.V. не подавал документы о продаже российских активов в правкомиссию

Спотовая цена газа в Европе превысила $500/тыс. куб. м - впервые с начала апреля

Спотовая цена газа в Европе превысила $500/тыс. куб. м - впервые с начала апреля

Аналитики Deutsche Bank предупредили о риске глобальной стагфляции

Аналитики Deutsche Bank предупредили о риске глобальной стагфляции

Китай планирует привлечь средства на новые стимулы за счет допвыпуска госбумаг

Китай планирует привлечь средства на новые стимулы за счет допвыпуска госбумаг

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });