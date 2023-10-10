Квартальная выручка LVMH не оправдала прогнозов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил выручку на 1%, что оказалось хуже прогнозов рынка.

Выручка компании в отчетный период составила 19,964 млрд евро против 19,755 млрд евро годом ранее. Органический рост продаж (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составил 9%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную выручку LVMH на уровне 20,48 млрд евро.

Выручка LVMH в сегменте модной одежды и изделий из кожи в третьем квартале повысилась менее чем на 1%, до 9,75 млрд евро. Органический рост продаж составил 9%.

Реализация парфюмерии и косметики увеличилась на 1,7%, до 1,99 млрд евро, алкогольных напитков - сократилась на 21%, до 1,51 млрд евро, часов и украшений - уменьшилась на 5,3%, до 2,52 млрд евро.

Выручка сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) в третьем квартале повысилась на 18% и достигла 4,08 млрд евро.

За девять месяцев 2023 года выручка LVMH увеличилась на 10%, до 62,21 млрд евро. Органический рост продаж за этот период составил 14%.

С начала 2023 года капитализация LVMH выросла на 8%.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк и шампанское (Hennessy, Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany, Bulgari, Chaumet, Fred), одежду (Loewe, Marc Jacobs, Emilio Pucci), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5,6 тысячи.