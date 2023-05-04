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Moеt Hennessy сменил руководство еще одной "дочки" в России

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Остановившая поставки алкоголя в РФ Moеt Hennessy (Louis Vuitton Moеt Hennessy, LVMH) сменила руководство еще одной своей "дочки" в России.

Согласно ЕГРЮЛ, с 28 апреля генеральным директором ООО "Моет Хеннесси Рус" является Алина Клушина. На этом посту она сменила Екатерину Самохину, которая возглавляла компанию с середины апреля прошлого года.

Клушина также является генеральным директором "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус". До января этого года компанию возглавлял Себастьен Вильмо, который был гендиректором с мая 2018 года.

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Согласно отчетности, выручка ООО "Моет Хеннесси Рус" в 2022 году снизилась до 762,5 млн рублей с 3,252 млрд рублей в 2021 году. Прошлый год компания завершила с чистым убытком в 69,8 млн рублей против чистой прибыли в 39,4 млн рублей в 2021 году.

Как сообщалось, чистый убыток "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" в 2022 году составил 213,3 млн рублей против чистой прибыли в 722,6 млн рублей годом ранее. Выручка снизилась до 2,116 млрд рублей с 6,114 млрд рублей в 2021 году.

Moеt Hennessy поставляла в РФ элитные бренды алкоголя. Как сообщалось со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), доля LVMH в категории импортного шампанского (Moet Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Don Peregnon) составляла 36%, коньяка (Hennessy) - 26%. Бренды Hennessy и Moet включены в список товаров, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта.

LVMH подконтрольна французскому миллиардеру Бернару Арно и является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши.

LVMH РФ Moеt Hennessy
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