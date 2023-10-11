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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Мощность ГОКа шведской Kopy Goldfields на золотом месторождении Малютка составит 1,2 т/г

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ООО "Амур Золото" (входит в шведскую Kopy Goldfields) планирует до конца года достроить горно-обогатительный комбинат на месторождении Малютка в Хабаровском крае мощностью 1,2 тонны золота в год, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Строительство горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении Малютка должно завершиться к концу года. Объем средств, вложенных инвестором, за последние пять лет составил 4,8 млрд рублей. Проектная мощность предприятия - 1,2 тонны золота в год, его запуск позволит создать 400 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Kopy Goldfields разрабатывает месторождение, планирует запустить производство, как сообщалось, в 2023 году, а на проектную мощность выйти в 2024 году. По данным на июнь 2023 года, минеральные ресурсы месторождения составляют 9,2 млн тонн со средним содержанием золота 1,4 г/т. При этом по данным на конец июня 2023 года, компания добыла 240,04 тыс. тонн руды.

Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Акции Kopy Goldfields обращаются на площадке Nasdaq First North в Стокгольме. Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.

Малютка Амур Золото Kopy Goldfields Хабаровский край Швеция
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