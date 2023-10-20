Шведский владелец "Амур Золота" в III квартале снизил производство на 20%

Квартальные продажи составили 12,7 тысячи унций в эквиваленте при средней цене золота $1905. Продажи упали более чем вдвое, а цена выросла на 34% по сравнению с III кварталом прошлого года, но тогда Kopy Goldfields пришлось докупить на стороне 24,02 тысячи унций и поставить их по цене ниже рынка, чтобы расплатиться по кредиту в золоте.

На ГОКе "Юбилейный" производство растет прежде всего за счет увеличения объемов переработки руды. Производство на "Перевальном" остановлено после завершения отработки открытых карьеров. Россыпная добыча сократилась год к году, потому что разработка проекта Оннё отложена на сезон 2024 года.

На новом проекте Малютка Kopy Goldfields в III квартале добыла еще 404,69 тысячи тонн руды со средним содержанием 0,91 г/т. Производство на Малютке планируется запустить до конца этого года, выйти на полную мощность - в 2024 году. По подсчетам, в общей сложности с начала добычных работ на Малютке компания скопила 644,73 тысячи тонн руды.

Компания "Золотая звезда", в которой Kopy Goldfields владеет 25%, в III квартале произвела на своих месторождениях Майское и Чазы-Гол 2,34 тыс. унций золотого эквивалента.

Основные операционные показатели Kopy Goldfields:

Показатель III кв. 2023 III кв. 2022 Динамика 9 мес. 2023 9 мес. 2022 Динамика ГОК "Юбилейный" Добыча руды, тыс. т 95,48 72,67 31% 250,45 212,70 18% Содержание золота в добытой руде, г/т 4,12 4,30 -4% 3,99 4,23 -6% Переработка руды, тыс. т 57,27 52,78 9% 170,16 143,44 19% Содержание золота в переработанной руде, г/т 4,29 4,25 1% 4,48 4,23 6% Производство золота на установке CIP, тыс. унций 6,21 4,87 28% 19,02 14,96 27% Укладка руды в штабель для кучного выщелачивания, тыс. т 15,32 7,31 110% 24,87 17,48 42% Содержание золота в уложенной руде, г/т 2,00 3,01 -34% 2,23 2,99 -26% Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций 1,45 0,85 71% 1,45 1,03 41% ГОК "Перевальный" Производство золота, тыс. унций - 3,29 - 2,69 10,19 -74% Россыпи Производство золота, тыс. унций 3,81 5,20 -27% 5,50 7,50 -27% ИТОГО Производство (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента 11,48 14,39 -20% 28,78 34,11 -16% Продажи (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента 12,70 29,91 -58% 34,55 52,85 -35%

Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Акции Kopy Goldfields обращаются на площадке Nasdaq First North в Стокгольме. Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.