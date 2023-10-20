Шведский владелец "Амур Золота" в III квартале снизил производство на 20%
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Шведская компания Kopy Goldfields, производственные активы которой представлены "Амур Золотом", в III квартале 2023 года сократила производство на 20% в годовом измерении, до 11,48 тысячи унций золотого эквивалента.
Квартальные продажи составили 12,7 тысячи унций в эквиваленте при средней цене золота $1905. Продажи упали более чем вдвое, а цена выросла на 34% по сравнению с III кварталом прошлого года, но тогда Kopy Goldfields пришлось докупить на стороне 24,02 тысячи унций и поставить их по цене ниже рынка, чтобы расплатиться по кредиту в золоте.
На ГОКе "Юбилейный" производство растет прежде всего за счет увеличения объемов переработки руды. Производство на "Перевальном" остановлено после завершения отработки открытых карьеров. Россыпная добыча сократилась год к году, потому что разработка проекта Оннё отложена на сезон 2024 года.
На новом проекте Малютка Kopy Goldfields в III квартале добыла еще 404,69 тысячи тонн руды со средним содержанием 0,91 г/т. Производство на Малютке планируется запустить до конца этого года, выйти на полную мощность - в 2024 году. По подсчетам, в общей сложности с начала добычных работ на Малютке компания скопила 644,73 тысячи тонн руды.
Компания "Золотая звезда", в которой Kopy Goldfields владеет 25%, в III квартале произвела на своих месторождениях Майское и Чазы-Гол 2,34 тыс. унций золотого эквивалента.
Основные операционные показатели Kopy Goldfields:
|Показатель
|III кв. 2023
|III кв. 2022
|Динамика
|9 мес. 2023
|9 мес. 2022
|Динамика
|ГОК "Юбилейный"
|Добыча руды, тыс. т
|95,48
|72,67
|31%
|250,45
|212,70
|18%
|Содержание золота в добытой руде, г/т
|4,12
|4,30
|-4%
|3,99
|4,23
|-6%
|Переработка руды, тыс. т
|57,27
|52,78
|9%
|170,16
|143,44
|19%
|Содержание золота в переработанной руде, г/т
|4,29
|4,25
|1%
|4,48
|4,23
|6%
|Производство золота на установке CIP, тыс. унций
|6,21
|4,87
|28%
|19,02
|14,96
|27%
|Укладка руды в штабель для кучного выщелачивания, тыс. т
|15,32
|7,31
|110%
|24,87
|17,48
|42%
|Содержание золота в уложенной руде, г/т
|2,00
|3,01
|-34%
|2,23
|2,99
|-26%
|Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций
|1,45
|0,85
|71%
|1,45
|1,03
|41%
|ГОК "Перевальный"
|Производство золота, тыс. унций
|-
|3,29
|-
|2,69
|10,19
|-74%
|Россыпи
|Производство золота, тыс. унций
|3,81
|5,20
|-27%
|5,50
|7,50
|-27%
|ИТОГО
|Производство (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента
|11,48
|14,39
|-20%
|28,78
|34,11
|-16%
|Продажи (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента
|12,70
|29,91
|-58%
|34,55
|52,85
|-35%
Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Акции Kopy Goldfields обращаются на площадке Nasdaq First North в Стокгольме. Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.