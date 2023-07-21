Шведский владелец "Амур Золота" во II квартале снизил производство на 27%

Как сообщила компания, квартальные продажи снизились на 15%, до 7,98 тысячи унций. Средние цены реализации золота при этом выросли на 8% и составили $1969 за унцию.

На ГОКе "Юбилейный" производство выросло на 13%, до 7,01 тысячи унций, прежде всего за счет увеличения объемов переработки руды.

Производство концентратов на "Перевальном" остановлено после завершения отработки открытых карьеров, продолжается переработка остатков ранее произведенного флотоконцентрата. Эксплуатация участка кучного выщелачивания приостановлена в 2023 году, поскольку тестовая работа в 2022 году не дала ожидаемых результатов.

Во II квартале компания начала сезонную россыпную добычу, однако ее объемы сократились, прежде всего потому, что разработка проекта Оннё отложена на сезон 2024 года из-за проблем с подъездной дорогой во время весеннего паводка.

На новом проекте Малютка компания добыла еще 151,92 тысячи тонн руды со средним содержанием 1,06 г/т. Производство на Малютке планируется запустить в 2023 году, выйти на полную мощность - в 2024-м.

Компания "Золотая звезда", в которой Kopy Goldfields владеет 25%, во II квартале произвела на своем проекте Майский 0,75 тыс. унций золотого эквивалента.

Основные операционные показатели Kopy Goldfields:

Показатель II кв. 2023 II кв. 2022 Динамика I полугодие 2023 I полугодие 2022 Динамика ГОК "Юбилейный" Добыча руды, тыс. т 86,24 77,24 12% 154,97 140,03 11% Содержание золота в добытой руде, г/т 3,81 4,20 -9% 7,89 4,20 88% Переработка руды, тыс. т 60,44 54,61 11% 112,89 90,66 25% Содержание золота в переработанной руде, г/т 4,59 5,16 -11% 9,17 5,18 77% Производство золота на установке CIP, тыс. унций 7,01 6,21 13% 12,81 10,09 27% Укладка руды в штабель для кучного выщелачивания, тыс. т - 10,17 - 9,55 10,17 -6% Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций - 0,18 - - 0,18 - ГОК "Перевальный" Производство золота на ГОКе "Юбилейный" из концентратов ГОКа "Перевальный", тыс. унций 0,35 3,62 -90% 2,37 6,90 -66% Производство золота методом кучного выщелачивания, тыс. унций - - - 0,32 - - Россыпи Производство золота, тыс. унций 1,69 2,31 -27% 1,69 2,31 -27% ИТОГО Производство (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента 9,06 12,47 -27% 17,31 19,71 -12% Продажи (с учетом серебра), тыс. унций золотого эквивалента 7,98 9,40 -15% 21,85 22,89 -5%

Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Акции Kopy Goldfields обращаются на площадке Nasdaq First North в Стокгольме. Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.